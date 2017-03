Unravel – From the Bottom of the Heart

Für mich war Unravel nach Shenmue 3 – wait! HOLY SHIT SHENMUE 3!!!!111 AAAAHHHHHHH! WTF! OH! MY! GOD! – die grösste Überraschung der E3. Mit fünf Minuten Präsentationszeit und als einziges Indielike-Spiel auf EA’s Pressekonferenz erhielt es entsprechend viel Aufmerksamkeit.

Darüber freute sich vor allem Martin Sahlin, Creative Director von Unravel. Sogar so sehr, dass er vor Aufregung fast zu platzen drohte. Er erwähnte mehrmals, wie sehr er sich freue, auf dieser Bühne zu stehen und sein Spiel endlich vorstellen zu dürfen. Dabei wurde er von Wort zu Wort nervöser, bis er sich nach einem hysterischen Lachen langsam wieder fangen konnte. Aber seht selbst:

That's the most heartfelt presentation of a game I've ever seen #Unravel — Blue (@BlueSandvich) June 15, 2015

Seine Hände zitterten wie Espenlaub. Doch er wirkte äusserst charmant und menschlich. Mister Sahlin versuchte bei all der Nervosität seine ganze Begeisterung auf das Publikum überschwappen zu lassen.

So great to see someone speak from the heart about their game. I will buy your game good sir! #passion #unravel — Frank Grimaldi (@fgrimaldi) June 15, 2015

Inhaltlich packte er so viel Wahrheit und Herzensgüte in seine kurze Rede, wie dies alle anderen bühnengeilen Moderatoren und CEOs zusammen nicht vermochten. Er sieht sich als Entwickler in der Verantwortung des gesamten Mediums. „We should try to do more than just entertain.“ Recht hat er!

So we haven't seen any gameplay for Unravel, but we already all want to buy it because of how cute and nervous the Dev is… — Oliver V. Smith (@cerberusfilms) June 15, 2015

Über das Spiel selbst möchte ich gar keine Worte verlieren. Martin Sahlin kann das viel besser.