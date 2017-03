Top 20 Game Boy Advance Games – Platz 10-6

Das Finale rückt näher und mit Harvest Moon: Friends of Mineral Town erhält die letzte unabhängig von Nintendo entstandene Produktion Einzug in meine Liste der besten Game Boy Advance-Spiele aller Zeiten. Mit populären Kassenschlagern wie Mario Kart: Super Circuit und Golden Sun dürfte spätestens an dieser Stelle wohl jeder gerechnet haben. Dennoch hoffe ich, euch mit dem kommenden Abschluss meines Specials – Platz 5 bis 1 – noch ein paar Überraschungen präsentieren zu können. Viel Spaß auch weiterhin mit den Top 20 der besten GBA-Spiele!

Platz 10: Harvest Moon: Friends of Mineral Town (2004)

Wenn es überhaupt ein Spiel gibt, das Nintendos Goldesel Pokémon in puncto Suchtfaktor die Stirn bieten kann, dann ist es Marvelous’ anregende Simulations-Ouvertüre Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Hier lernt man, die Zeit zu vergessen und sich nach bewährten aber nie derart perfektionierten Pflege-Routinen einer virtuellen Welt zu verschreiben. Die Art und Weise, wie Marvelous Kurzweil und langfristige Erfolgserleibnisse ineinander laufen lässt, ist selbst für die Harvest Moon-Serie einmalig.

Das Handheld-Format spielt zudem eine tragende Rolle: Die Flexibilität, der schlichte Iso-Look und die aufgrund technischer Limits leicht versimplifizierte Spielmechanik machen Friends of Mineral Town zur zugänglichsten Anlaufstelle des Franchises. So bizarr es auch klingt: Marvelous lässt Arbeit Spaß machen – ein Kunststück, zu dem die wenigsten Entwickler fähig sind.

Platz 9: Golden Sun (2002) & Golden Sun: Die vergessene Epoche (2003)

Ich bin grundsätzlich kein Freund von der Doppelvergabe eines Platzes an zwei Spiele. Im Fall von Camelots geschlossenem Rollenspiel-Zweiteiler Golden Sun wäre alles Andere jedoch unangebracht. Denn der Entwickler erweckt den Eindruck, ein in sich stimmiges Gesamtwerk lediglich wegen des GBA-Cardridge-Limits in zwei Werke gespalten zu haben. Nach knapp einem Drittel der zu erzählenden Handlung wird der Spieler mit einem fast schon niederträchtig-abrupten Finale aus Teil 1 entlassen, um das Abenteuer ein Jahr später mit Teil 2 an der entgegengesetzten Front zu beenden.

Während der insgesamt knapp 80 Spielstunden hüllen die RPG-Meister von Camelot ihr Publikum in ein archaisch-magisches Fantasy-Szenario ein, das mit seinem Quotenthema der vier Elemente im Jahr 2002 zwar wenig originell, dafür aber stimmig konzipiert und spielerisch wie technisch hervorragend umgesetzt daherkommt. Mit der unglaublich detailverliebten Szenerie, dem melodischen Soundtrack und dem an klassische J-RPGs angelehnten Spieldesign kreiert Camelot eine moderne Hommage an ein längst vergangenes SNES-Zeitalter, das einst von Genre-Größen wie Secret of Mana, Chrono Trigger und Final Fantasy VI beherrscht wurde.

Platz 8: Wario Land 4 (2001)

Mit seiner Super Mario Advance-Remake-Artillerie entzieht sich Nintendo-Maskottchen Mario in dieser Generation gänzlich dem Wettstreit um die beste Jump & Run-Originalproduktion und lässt hausinternen Kollegen wie Knutschkugel Kirby und Antiheld Wario den Vortritt. Letzteren schicken die überaus fähigen Entwickler von R&D1 in sein viertes und bis heute leider auch letztes qualitativ hochwertige Abenteuer.

Im intelligenten, technisch stimmigen Wario Land 4 macht der vulgäre Antagonist nicht nur die beste Figur seit seinem Debüt im Jahr 1994, sondern kann in puncto Spieldesign sogar großen Polygon-Plattformern jeglichen Wind aus den Segeln nehmen: Selbst Vollbluthüpfer Mario konnte dem charmant-gehässigen Fettwanst mit seinen schwachen Auftritten in Super Mario Sunshine (GC, 2002) und New Super Mario Bros. (DS, 2006) zu keiner Zeit Paroli bieten. Mit den cleveren Rätseln und dem nahezu perfekten Flow lehrt Wario Land 4 Entwickler und Spielerschaft Ehrfurcht vor einem rar gewordenen Genre-Urgestein der Videospielgeschichte.

Platz 7: Pokémon Rubin-Edition / Saphir-Edition (2003)

Ich spare mir an dieser Stelle das banale Geplänkel über oft zitierte Pokémon-Kontroversen wie “Geschmackssache”, “Kinderkram” und “Hype” und werfe hiermit jedem, der den klassischen Pokémon-Spielen keine Chance gibt, willkürliches Desinteresse vor. Zumindest bis zur dritten Generation – Rubin / Saphir – gehört Pokémon zu den motivierendsten Rollenspielen auf diesem Planeten. Egal ob man sich zum Sklaven des Sammelparts oder des Kampfparts macht – der aufgeschlossene Spieler erliegt in jedem Fall einer unvergleichlichen Spielsucht. Ebenso wie mit den Game Boy-Meilensteinen Rot / Blau / Gold / Silber kann man sich mit Rubin und Saphir über Monate die Zeit vertreiben. Dass in dieser Generation das komplexe Effort Value-System salonfähig gemacht wurde, zeigt bis zum heutigen Tag Nachwirkungen: Eifrige Pokémon-Trainer auf der ganzen Welt versinken noch immer regelmäßig im inoffiziellen, rein kampfbasierten Metagame Pokémon Online und huldigen so – bewusst oder unbewusst – dem Erbe von Pokémon Rubin / Saphir.

Platz 6: Mario Kart: Super Circuit (2001)

Nachdem sich das populärste Fun Racer-Franchise der Welt spätestens mit dem aktuellen Wii-Verriss von spielerischer Finesse verabschiedete, erinnert man sich als Fan des zeitlosen Klassikers Super Mario Kart (1993, SNES) gern an die spärlichen Höhepunkte der mittlerweile fast zwanzigjährigen Mario Kart-Geschichte.

Zu denen zählt auch der Game Boy Advance-Spross Mario Kart: Super Circuit. Vorzeige-Entwickler Intelligent Systems, der mit herausragenden Werken wie Fire Emblem und Advance Wars zu den besten GBA-Schmieden überhaupt gezählt werden darf, verliert sich weder im Gummibandeffekt eines Mario Kart 64, noch im Panzer-Chaos eines Mario Kart Wii, sondern orientiert sich am SNES-Grundstein von 1993: Zum Sieg führt nicht die Item-Box, sondern der bloße Wille, sich die Fahrmechanik mit ihren Münzen, Drifts, Hops und Boosts zu eigen zu machen. Die Ansprüche an die Geschicklichkeit des Spielers dominieren in jeder Sekunde – so muss es sein.

Dies war der dritte Teil einer Gastartikel-Serie von Akira Inugami