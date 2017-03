Top 20 Game Boy Advance Games – Platz 15-11

Wir sind beim zweiten Teil meines Game Boy Advance-Specials angekommen – und die uneingeschränkt zu empfehlenden Top-Titel verdichten sich. Allerdings finden sich mit Mega Man Zero und Mario Power Tennis neben dem Pflichtprogramm auch einige individuelle GBA-Tipps, die vielleicht nicht jedem hundertprozentig zusagen, ich persönlich aber sehr genossen habe. Ich wünsche euch auch weiterhin gute Unterhaltung mit den besten Game Boy Advance-Spielen aller Zeiten!

Platz 15: Mega Man Zero (2002)

Mit Mega Man X beförderte Capcom sein schießwütiges Robo-Maskottchen vom kultigen Arcade-Hüpfer zur knallharten Jump & Shoot-Legende. Mega Man war fortan der Inbegriff von Furiosität und perfekter Plattformer-Kontrolle. Mit dem 2002 gestarteten Zero-Sub-Franchise versuchte man nun, die Qualitäten des Cyberpunk-Meisterwerks von 1993 auf den Game Boy Advance zu übertragen – mit Erfolg.

Mega Man Zero ist temporeich, bockschwer und ein Musterbeispiel für optimales Sidescroller-Handling. Dass die Brillanz eines Mega Man X und der Kult des Ur-Mega Man trotzdem unerreicht bleiben, ist auf kleinere Design-Schwächen zurückzuführen: Der Plot wird zu schwer gewichtet, dem zotteligen Protagonist fehlt der Mega Man-Charme und der übertriebene Kulleraugen-Anime-Style wirkt kitschig. Aber immerhin: Mega Man Zero brachte es auf ganze drei Nachfolger – und das auf demselben System!

Platz 14: Final Fantasy Tactics Advance (2003)

Dass sich der Game Boy Advance mit seinem 32 Bit starken Prozessor und dem 2,9 Zoll-Bildschirm als erste Handheld-Konsole in großem Stil dazu eignet, das tumultartige Treiben eines Strategiespiels in unterhaltsamen, detaillierten, kunterbunten Bildern zu präsentieren, ist offensichtlich nicht nur Nintendo und Kemco, sondern auch Square Enix bewusst. So nutzt der japanische Entwickler-Gigant den GBA nicht nur als Plattform für einen weiteren Schwung Final Fantasy-Remakes, sondern auch für eine Fortsetzung der zu PlayStation-Zeiten begonnenen Final Fantasy Tactics-Subserie.

Mechanik und Komplexität kann Square Enix auf der portablen Konsole noch einen Tick verbessern, profitiert in erster Linie aber von der Flexibilität, die das Handheld-Format mit sich bringt. Ein Strategiespiel wie Final Fantasy Tactics Advance – bei dem eine Mission schon mal einen Glockenschlag überdauern kann – spielt sich einfach deutlich angenehmer, wenn man nicht an den heimischen Großbildschirm gefesselt ist.

Platz 13: Mario Power Tennis (2005)

Dass Entwickler Camelot den Game Boy Advance voll im Griff hat, bewies man bereits mit Golden Sun und Mario Golf – Advance Tour. Wie auch zu Nintendo 64- und GameCube-Zeiten konnte das Studio stets herausragende Leistungen in spielerischer und technischer Hinsicht erbringen und sich so für künftige Kooperationen mit Branchengigant Nintendo qualifizieren. Bevor man unter anderem mit We Love Golf! und Golden Sun: Dark Dawn ins wenig dankbare Wii- und DS-Zeitalter vorstoßen sollte, bescherte Camelot seinen 32-Bit-Fans noch ein Abschiedsgeschenk par excellence: Mit dem GBA-Genre-Mix Mario Power Tennis (Achtung: In europäischer Fassung identisch betitelt wie das GameCube-Spiel, im Original “Mario Tennis: Power Tour”) schlägt der Entwickler mit unvergleichlicher Präzision eine Brücke zwischen der taktischen Tiefe eines Rollenspiels und dem spielerischen Anspruch einer Tennis-Simulation. Mario Power Tennis gestaltet sich stellenweise ebenso träge und dialoglastig, wie ein J-RPG und zugleich ebenso herausfordernd wie ein komplexes Sportspiel. Die extraordinäre Symbiose dieser beiden Genres ist gleichermaßen unterhaltsam wie einmalig.

Platz 12: Fire Emblem: The Sacred Stones (2005)

Mit dem grandiosen Fire Emblem hat sich Intelligent Systems 2004 quasi selbst das beste Argument für die Arbeiten an The Sacred Stones geliefert. Spieler und Fachpresse auf der ganzen Welt zeigten sich beeindruckt von einem Franchise, das aus unerklärlichen Gründen bis dato nur dem fernen Osten vorbehalten blieb. Mit dem erstmalig außerhalb Japans erschienenen, insgesamt siebten Fire Emblem-Teil hatte das Publikum Blut geleckt – und wollte nun mehr.

So entschied man sich, auf der technischen Basis der ersten GBA-Produktion (Fire Emblem 6, 2002, japanexklusiv) mit Fire Emblem: The Sacred Stones eine neue Geschichte zu erzählen und die Marke Fire Emblem global stärker zu etablieren. Das gelingt mit einigen aus Fire Emblem Gaiden übernommenen Spielelementen auch ziemlich gut, reicht aber nicht, um am Thron des überragenden Vorgängers zu sägen.

Platz 11: Metroid: Zero Mission (2004)

Im Kampf um den Titel des handwerklich besten Videospiel-Remakes aller Zeiten schickt Nintendo 2004 seinen Oldschool-Actioner Metroid: Zero Mission ins Rennen. Dabei wiederholt das hausinterne Entwickler-Team Nintendo Research & Development 1 (kurz: R&D1) das Kunststück “Metroid Fusion” von 2002 und braut ein spielerisch, inszenatorisch und atmosphärisch perfektes Makeover des NES-Klassikers Metroid zusammen.

Dass Metroid: Zero Mission diesem Special entgegen meiner Anti-Remake-Regel erhalten bleibt, ist dabei auf die herausragende Anpassung an die Standards des 21. Jahrhunderts und die Integration neuer Spielinhalte zurückzuführen. Rein äußerlich deutet nichts auf eine Verwandschaft mit dem Original von 1986 (1988 in Europa) hin, innerlich bleibt lediglich die grobe Levelstruktur erhalten. Kaum ein anderes Remake konnte sich bisher derart gekonnt von seiner Urfassung loseisen und sich als eigenständiges Spiel behaupten. Einziges Manko: Selbst auf “Normal” ist der Sci-Fi-Plattformer keine Herausforderung und infolge dessen viel zu schnell durchgespielt. Lediglich der freispielbare dritte Schwierigkeitsgrad “Schwer” kann durch die erhöhten Ansprüche längerfristig unterhalten. Das NES-Original gibts übrigens als Bonus-Content oben drauf!

Dies war der zweite Teil einer Gastartikel-Serie von Akira Inugami