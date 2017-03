Top 20 Game Boy Advance Games – Platz 20-16

Mit der Ur-Version des Game Boy Advance (kurz: GBA) läutet Nintendo im Jahr 2001 das Ende der “Generation Game Boy” ein.

Zwar werden mit Game Boy Advance SP und Game Boy Micro einige Jahre später noch zwei äußerlich überarbeitete Modelle nachgeschoben, doch der 2004 (bzw. 2005 in Europa) erscheinende, deutlich innovativere Nintendo DS sollte die kultige Handheld-Reihe zur ewigen Ruhe betten. 14 Jahre nach Erscheinen des ersten GBA-Modells blicke ich nun zurück auf eine Game Boy-Ära, die mir von allen die liebste ist. Das 32-Bit-System hat im Laufe seines relativ kurzen Lebenszyklus von knapp fünf Jahren einige hervorragende Remakes und Originalproduktionen hervorgebracht, totgeglaubte Franchises wiederbelebt, Genres wie dem Strategiespiel Einzug in die Handheld-Welt gewährt und sogar einige bis dato japanexklusive Spieleserien in den Westen migriert.

Heute gedenke ich dem Game Boy Advance (dessen Erstlingsmodell in puncto Ergonomie konsolenübergreifend ungeschlagen ist) mit einer Top 20-Liste der besten Originalentwicklungen aller Zeiten. Einfache Portierungen wie beispielsweise die Super Mario Advance-Reihe, Rayman Advance oder Tales of Phantasia werden dabei bewusst außen vorgelassen. Ich hoffe, euch hiermit ein paar Geheimtipps nahelegen zu können und wünsche euch viel Spaß mit den besten GBA-Spielen aller Zeiten!

Platz 20: Kirby and the Amazing Mirror (2004)

Nachdem Super Smash Bros.-Schöpfer Masahiro Sakurai uns 2003 mit dem verstörenden Fun-Racer Kirby Air Ride (GameCube) quälte, musste Nintendo mit der Fangemeinde irgendwie zurück auf Kuschelkurs kommen. Unter Aufsicht von Visionär Shigeru Miyamoto verbuchte man dieses Unterfangen mit der ersten GBA-Originalproduktion The Amazing Mirror im Jahr 2004 glücklicherweise als Erfolg. Kirby, wie wir ihn kennen und lieben, war zurück – größer, bunter, hübscher und vielseitiger als jemals zuvor. Kirby and the Amazing Mirror stellte sein Publikum traditionsgemäß zwar zu keiner Sekunde vor spielerische Herausforderungen, fesselte dafür aber mit superber Plattformer-Mechanik und dem Kirby-typischen, soften Spiel-Flow.

Dass sich beinahe alle Sequels bis hin zum kommenden Kirby Mass Attack auf der Nachfolge-Konsole Nintendo DS an spielerische und inszenatorische Standards von The Amazing Mirror und dessen Vorgänger Nightmare in Dreamland halten, spricht für sich.

Platz 19: Mech Platoon (2001)

Abseits der rundenbasierten GBA-Ikonen Advance Wars, Fire Emblem und Final Fantasy Tactics Advance etabliert Mech Platoon quasi fast im Alleingang das Genre der Echtzeit-Strategiespiele auf einer tragbaren Konsole. Entwickler Kemco (zugleich auch Publisher) orientiert sich dabei an der Mechanik von Microsofts PC-Klassiker Age of Empires, siedelt sein Kriegsszenario jedoch in ferner Zukunft an: Mechs, Science Fiction-Stützpunkte und Laser-Sperrfeuer dominieren das Geschehen auf vier extraterrestrischen Planeten.

Die anfängliche Trägheit des Spieles – die in erster Linie natürlich der Steuerung geschuldet ist – schlägt im weiteren Verlauf mit stärkeren und schnelleren Mech-Neuzugängen in ein angenehmes Spieltempo um. Mech Platoon ist mit seinem grauenhaften Sound und dem allzu gemütlichen Spielfluss sicherlich nicht perfekt, leistet aber bereits im Jahr 2001 die Pionierarbeit, die von vielen den DS-Echtzeit-Strategiespielen Anno 1701 und Die Siedler von 2007 zugesprochen wird.

Platz 18: Mario vs. Donkey Kong (2004)

Kann sich eigentlich noch jemand an das Jahr 1994 erinnern, in dem Meilensteine wie Secret of Mana (Square, SNES) und Super Metroid (Nintendo, Intelligent Systems, SNES) in Europa das Licht der Welt erblickten? Im gleichen Jahr erschien ebenfalls ein kleines Meisterwerk für den hierzulande vier Jahre alten Ur-Game Boy: Donkey Kong, ein Puzzle-Plattformer, in dem Hüpflegende Mario kurzweilige Rätselräume durchqueren und Kidnapping-Opfer Pauline aus den Pranken des Titel gebenden Gorillas befreien musste.

Zehn Jahre später geht Nintendo das Risiko ein, die wenig originelle, aber fesselnde Mechanik des Klassikers mit Mario vs. Donkey Kong auf den Game Boy Advance zu transportieren. An diesem Balanceakt hätten sich weniger selbstbewusste Entwickler sicherlich die Zähne ausgebissen. Doch Nintendo kann wie so oft mit dem perfekten Gespür für bewährte Spielaspekte und obligatorische Neuerungen begeistern und legt mit seinem Werk 2004 den Grundstein für gleich mehrere nicht minder unterhaltsame DS-Sequels.

Platz 17: Banjo-Kazooie: Gruntys Rache (2003)

Unterbewertet. Das ist es, was ich im Hinblick auf den internationalen Wertungsdruchschnitt von Banjo-Kazooie: Gruntys Rache halte. Dass man eines der besten 3D-Jump & Runs aller Zeiten nicht einfach im Handumdrehen auf eine 32-Bit-Konsole übertragen kann, sollte niemanden überraschen. Unabhängig davon schafft es Rare (die zu diesem Zeitpunkt bereits für die Konkurrenz programmierten) jedoch, ein stimmiges Action-Adventure zu konstruieren, das sich in puncto Umfang und Leveldesign den technischen Einschränkungen des GBA nur zähneknirschend unterwirft. Außerdem überträgt man Spielmechanik und Charme gekonnt ins Handheld-Format, sodass jeder, der nach eine portablen Pendant zu Super Mario 64, Banjo-Kazooie und Co. sucht, mit Gruntys Rache hervorragend bedient ist.

Platz 16: Catlevania: Circle of the Moon (2001)

Bevor uns Hideo Kojima mit seinem stumpfen God of War-Abklatsch Castlevania: Lords of Shadow (Xbox 360, PlayStation 3, 2010) langweilen sollte, war die Welt noch in Ordnung. Held und Peitsche bestanden aus Pixeln statt Polygonen und der transsilvanische Gruselzauber erstrahlte im charmanten Retro-Licht der Zweidimensionalität. In dieser Form macht Castlevania Spaß. Atmosphäre, Leveldesign und Spielbarkeit überzeugten auf ganzer Linie und stellten die Weichen für GBA- und DS-Nachfolger wie Castlevania: Harmony of Dissonance (2002) und Castlevania: Dawn of Sorrow (2005). Angesichts der überragenden Qualität eines Circle of the Moon fragt man sich nicht selten, warum eine Traditionsserie wie Castlevania überhaupt die Tiefenebene des 21. Jahrhunderts braucht.

Dies war der erste Teil einer Gastartikel-Serie von Akira Inugami