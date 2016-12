Splatoon Demo – Morgenstund hat Farbe im Mund

Communication Error! Ziemlich pünktlich um 06:01 Uhr morgens schmeisst mich Nintendo raus. Die Server sind wieder geschlossen. Ich hatte 50 bunte Minuten einen Heidenspass. Akribisch und voller Freude färbte ich das Terrain und die Gesichter meiner Gegner mit Orange, Blau und Violett ein. Ich freue mich bereits auf die nächste Session!

Wie per Nintendo Direct kommuniziert, läuft heute dreimal für je eine Stunde die Splatoon-Demo. Von 05:00-06:00, 13:00-14:00 und 21:00-22:00 Uhr hat man die Möglichkeit, sich einzuloggen und an den farbigen 4vs4-Schlachten teilzunehmen. Da ich tagsüber arbeiten muss, habe ich mich dazu entschieden, heute um 04:30 Uhr aufzustehen und der ersten Session entgegenzufiebern. Bereits um zehn vor fünf sitze ich gespannt vor dem TV und versuche mich einzuloggen. Ich konsultiere nochmals die offizielle Splatoon-Seite, um auch ganz sicher zu gehen, dass ich mich nicht umsonst aus dem Bett gequält habe. Alles in Ordnung, ich befinde mich in der MESZ-Zeitzone und sollte um 05:00 Uhr die Möglichkeit haben, Splatoon auszuprobieren. Zwei, drei Minuten nach fünf ist es dann endlich soweit.

Nintendo schmeisst mich direkt in ein Tutorial. Moment, warum kann ich mich mit dem rechten Stick nicht umsehen? Was soll dieser Mist? Ich soll zum Zielen das Gamepad bewegen, wollt ihr mich verarschen? Splatoon ist für mich gestorben!

Zum Glück hat man nach den Turtorials die Möglichkeit, die Motion Controls auszuschalten. Phu! So starte ich die Einführung erneut und mache mich mit der „richtigen“ Steuerung noch etwas vertrauter. Nun gut, jetzt aber rein in den Kampf! Während ich zwanzig Sekunden auf sieben weitere Spieler warten muss, widme ich mich auf dem Gamepad einem Doodle Jump-ähnlichen Minispiel.

Nach drei Minuten ist alles orange und vor allem blau. Mein Team hat verloren. Anscheinend habe ich das Spielprinzip aber ganz gut begriffen, weise ich doch die höchste Punktzahl meines Teams auf. Ich drücke sofort auf Continue. Nach ein paar Doodle-Sprüngen darf ich mich gleich wieder in die nächste Schlacht stürzen. Dieses Mal dominiert Orange und mein Teamkamerad Alex, der vorher noch gegen mich färbte. Die Teams werden immer wieder aufs Neue durchmischt. Nach vier spassigen Kämpfen wechsle ich die Waffe und werde einer neuen Gruppe zugeordnet.

Ich versuche mich an den beiden Basisknarren, die ganz normal oder etwas sprenkelnd Farbe noch vorne verschiessen. Ich tauche in mein Orange oder mein Blau ein, um mich schneller zu bewegen und meine Farbmunition wieder aufzufüllen. Manchmal schmeisse ich zu viel Farbe um mich und vergesse, durch das Schwimmen wieder welche aufzuladen. Es ist nicht ganz einfach, eine gute Balance zu finden, besonders in stressigen und bunten Situationen.

Nie muss ich länger als 20 Sekunden auf ein neues Spiel warten. Während den 50 Minuten läuft ständig was. Befinde ich mich nicht mitten in der Action, widme ich mich dem Minispiel, das jedes Mal nahtlos an den bereits erreichten Fortschritt anknüpft. Splatoon ist rasant und actiongeladen. Bereits die simplen 4vs4-Demo-Matches zogen mich sofort in ihren Bann. Ich kann mir gar nicht ausmalen (höhö…), was das Hauptspiel noch bieten wird.

So fiebere ich nun dem 29. Mai entgegen und bin gespannt, was ich sonst noch alles in Splatoon entdecken werde. Ich darf mich laut Nintendo Direct auf den Singleplayer-Modus, die amiibo-Missionen und die Stadt freuen, in der ich meinen Inkling aufrüsten und anpassen darf. Sobald diese seichten Rollenspielelemente vorhanden sind, wird auch die Motivation für die Online-Schlachten nochmals steigen. Je besser man spielt, desto mehr Fortschritte kann man erzielen. Die Online-Welt wird über eine zentrale Basis mit dem Gesamterlebnis „Splatoon“ verbunden. Ich wähle mich nicht durch dröge Menüs, sondern laufe zu den Online-Schlachten, tauche in den Singleplayer-Modus hinab, öffne das Tor zu den amiibo-Missionen.

Na dann – vielleicht bis bald. Sollte euch ein Lee ab 21:00 Uhr Farbe ins Gesicht schiessen, dann nehmt dies als Gruss von Freaks On Sofa an…