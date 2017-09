Skylanders SuperChargers?

Skylanders ging an mir als Konsument immer vorbei. Ich wollte es vermeiden, dass ich dem Sammelfieber erliege – ich kenne mich ja. Ich liess mir allerdings sagen, dass es spielerisch gar nicht so schlecht sei. Als bekanntgegeben wurde, dass Fun Racer Elemente Einzug in die Serie halten sollen, entschied ich mich dazu, SuperChargers zu kaufen.

Und ich sollte mich schämen: Ich habe das Spiel in mehreren Varianten gekauft, um meiner amiibo-Sucht zu frönen. Hammer Slam Bowser und Turbo Charge Donkey Kong verfügen über einen Switch, der es ermöglicht, die Figuren sowohl als amiibo wie auch als Skylander einzusetzen. Ich musste sie haben! – obwohl sie nicht separat erhältlich sind. Immerhin würde ich dann ein gutes Spiel für die aktuellen Nintendo-Konsolen besitzen, nicht wahr?

Nicht wahr?!

Bevor ich genauer auf die Spiele selbst eingehe, muss ich das ganze Drumherum noch etwas genauer erläutern. Die Wii und 3DS Versionen tragen den Beinamen „Racing“. Sie verfügen ausschliesslich über die Grands Prix und den Rennspiel-Adventure-Modus. Erstere sind unterteilt in die Cups der Flugzeuge, Land- und der Wasserfahrzeuge in jeweils drei Schwierigkeitsgraden. Im Adventure-Modus stellt man sich verschiedenen Challenges wie normalen Rennen, Driftrennen, Bossrennkämpfen und Zeitrennen. Je nach Schwierigkeitsgrad verdient man sich Sterne, mit denen weitere Herausforderungen freigeschaltet werden können.

Beide Versionen sind mit Hammer Slam Bowser und seinem Flugzeug Clown Cruiser gebündelt. Auf der Wii exisitert zusätzlich eine Dark Edition, die Dark Hammer Slam Bowser beinhaltet. Die Dark Edition der Wii U verfügt über – Luft holen – Dark Super Charge Donkey Kong und die normale Wii U Version über Super Charge Donkey Kong, ebenfalls jeweils mit dem passenden Landfahrzeug dazu. Als Komplettist müsste man sich das Spiel also viermal kaufen, nicht wahr?

Nicht wahr?!

Ja, leider! Als grosser Fan des 3DS habe ich mich zuerst dieser Version gewidmet (die übrigens inhaltsgleich zur Wii-Version ist). Erstaunlicherweise findet man praktisch keine Reviews zum Racing-Teil von SuperChargers. Ich habe mir demnach überlegt, eine herkömmliche Rezension (allenfalls sogar auf englisch) zu Skylanders SuperChargers Racing zu verfassen, nur um dem weltweiten Web einen Dienst zu leisten.

Ich entschied mich allerdings dagegen. Denn alles, was es schlussendlich zu diesem Spiel zu sagen gibt, ist, dass es ein schlechter Klon vom besten Fun-Racer aller Zeiten ist. Die Rede ist selbstverständlich nicht von Mario Kart, sondern von Sonic & All-Stars Racing Transformed. Ich bin sogar der Meinung, dass die technisch misslungene 3DS Version von Sonic Racing dem Skylanders Racing Spiel in praktisch allen Belangen überlegen ist.

Das grösste Problem an der Racing Version von SuperChargers besteht darin, dass viel zu viel Content den Kauf von neuen Skylandersfiguren bzw. deren Fahrzeugen voraussetzt. Skylanders ist im Allgemeinen bekannt dafür, nach diesem Schema zu verfahren, doch SuperChargers Racing ist der absolute Tiefpunkt. Die einzige wirkliche Langzeitmotivation bestünde darin, das Spiel zu 100% abzuschliessen. Doch das ist nicht möglich, ohne zusätzlich über 100€ auszugeben. Kommt hinzu, dass man durch den Gewinn der Grands Prix weder etwas zum Fortschritt des Spielstandes beiträgt, noch zusätzlich etwas freischaltet. Das macht den ganzen Modus im Prinzip überflüssig.

Nach Herausforderungen sucht man vergebens. Sonic Racing war diesbezüglich ein Vorbild (gell, Mario Kart!), doch Skylanders Racing bietet mir nicht einmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Paroli. Und online hält sich kein Schwein auf. Ich frage mich mittlerweile, warum ich überhaupt acht Stunden mit diesem Spiel verbracht habe. Mal abgesehen davon, dass ich meiner 2015-Durchgespielt-Liste einen weiteren Titel hinzufügen konnte, war es reine Zeitverschwendung. Das Spiel ist nicht miserabel, hat aber keine Daseinsberechtigung.

Die Wii U Version hingegen habe ich nur kurz angespielt. Die Kämpfe sind lächerlich einfach und die Steuerung beim freien Herumfahren eine Katastrophe. Dies zumindest war mein Ersteindruck. Ich wollte dem Spiel gar keine Chance mehr geben. Denn Skylanders SuperChargers (Racing… und wohl auch Skylanders im Allgemeinen) ist pure Geldverschwendung. Glücklicherweise sind Kinder und deren Eltern grosszügige Geldgeber. Erstaunlich finde ich nur, dass selbst spielaffine Eltern darauf reinfallen und Skylanders Kredit gewähren, den es meiner Meinung nach nicht verdient hat.

Doch was zählt schon die Meinung eines amiibo-Junkies, nicht wahr…?