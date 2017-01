Mischen, nicht stänkern! Oder: Ich will nicht über Microtransactions schreiben

Für 8,99€ (was unfairerweise 12,60CHF entspricht) kann ich mir zwölf Juwelen kaufen. Ob Euro oder Schweizer Franken: Im Grunde genommen ist das scheissegal. Es spielt keine Rolle, dass ich mir damit nur 80 Herzen oder 48’000 Goldstücke kaufen kann, die bei verschwenderischem Spielstil schnell verbraucht sind. Es spielt keine Rolle, dass ich 30 Minuten warten muss, bis ich wieder ein Herz geschenkt bekomme, mit dem ich nur eine einzige Runde spielen kann. Es spielt auch keine Rolle, dass ich mit Warten maximal fünf Herzen aufladen kann. Und es spielt absolut keine Rolle, wenn ihr jetzt nur Bahnhof verstanden habt.

Bei Pokémon Shuffle geht es nämlich nicht um Microtransactions (man sollte mal ein Spiel über Microstransactions machen!), sondern ums Shuffeln. Und das macht richtig Laune. Im Vergleich zu den meisten, zumindest mir bekannten, Match-3-Games kann man in Pokémon Shuffle die Symbole frei bewegen. Das erfordert etwas mehr Grips, Übersicht und Vorstellungsvermögen als bei den herkömmlichen Vertretern dieses Genres.

Ich kann zum Beispiel mein Pikachu von der oberen rechten Ecke in die untere linke setzen, um zwei Dreier-Pikachu-Reihen zu komplettieren und weitere Kombos auszulösen. Da das Voltilamm von der unteren linken Ecke in der oberen rechten ebenfalls eine Reihe komplettiert hat, mache ich dem Tauboga mächtig Schaden. Ich besiege es mit etwas Glück innerhalb von vier Zügen. Die verbleibenden 11 Züge werden mir bei der Fangrate (catchability) zu je 3% angerechnet. Schlussendlich erhalte ich für den Kampf ein S-Rank und darf nun Tauboga zu meiner Pokémon-Truppe zählen.

Alles klar?

Wenn nicht, dann wird euch Genius Sonority Nintendo-like innerhalb der ersten zehn Kämpfe kindergerecht in die Spielmechanik einführen (ob ihr das wollt oder nicht). Spätestens in den darauffolgenden 140 Stages sowie den täglichen Herausforderungen und den 20 Expertenlevel werdet ihr begreifen. Ob ihr dabei eShop-Guthaben vergeudet, ist ganz euch und eurer Geduld überlassen. Ich für meinen Teil kann gerne zweieinhalb Stunden warten, bis ich wieder fünf Kämpfe bestreiten darf. Pokémon Shuffle will man kaum mehr als eine halbe Stunde am Stück spielen.

Genug der Mechanik und Microtransactions. Der Grund, warum mich Pokémon Shuffle überzeugt, liegt im harmonischen Zusammenspiel von Simpelspiel und Pokémon-Universum. Ich habe nämlich nach blau/rot/gelb mit Pokémon abgeschlossen, weil es mir zu aufwändig wurde. Ich als Komplettist konnte es einfach nicht ertragen, dass ich auf gewisse Taschenmonster verzichten musste, weil ich ein Event in Japan verpasst habe oder am ersten Dienstag im Monat bei Vollmond um exakt einundzwanziguhrfünfunddreissig immer arbeiten musste.

Der Pokédex in Pokémon Shuffle ist mit 160 Monster sehr übersichtlich. Die späteren Kämpfe werden zwar verdammt schwer, aber zumindest muss ich keine Pokéwiki durchlesen, um nach stundenlanger Suche vielleicht auf ein ultraseltenes Pokémon zu treffen. Ich kann beliebig oft gegen Mewtwo antreten und scheitern, bis mir vielleicht irgendwann der Coup gelingt, es einzufangen. Ich kann wieder davon träumen, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden und meinen Pokédex zu komplettieren.