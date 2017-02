OMG WTF, der Moep0r hat Geburtstag! Let’s have a BBQ…he’s so 1337!

He’s the man, he’s the boss!

Der Moep0r schlägt zurück!

(Kampfruf nachdem er uns beide in Mario Kart 64 geschlagen hat)

Ragusakiller galore!

MVP in Super Probotector!

Wir hoffen, du hast den Sharknado gestern überlebt und wünschen dir alles Gute zum Geburtstag!

Wie, ihr kennt den Moep0r nicht? Dann fix, klickt diesen wundervollen Banner und taucht in die nerdige und unterhaltsame Welt unseres Geburtstagskindes ein!