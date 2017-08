Shut up and take my money directly!

Ich habe mir soeben die beiden Attack on Titan Blu-Rays auf amazon.co.uk gekauft. Danke Nintendo!

Am 02.04. um 05:39 vibriert mein Mobiltelefon mehrmals und reisst mich aus dem Schlaf. „Project Zero kommt zu uns :D“ – „Geil“ – „Und neue amiibos und Collector’s Editions zu Yoshi und Splatoon“. Scheiss What’s App! Achja, heute um Mitternacht wurde ja die neue Nintendo Direct Folge ausgestrahlt. Naaaaain, ich wurde gespoilert! Ich stehe auf, gehe frühstücken und setze mich an meinen Rechner. Mein Wecker hätte eh um 06:15 Uhr geklingelt.

In 47 Minuten erzählt mir Nintendo nicht viel Neues oder Überraschendes. Ich glaube, dass es Iwata und Shibata viel eher darum ging, den verschiedenen Zielpublika die angepasste Geschäftsstrategie zu präsentieren bzw. schmackhaft zu machen. Downloadinhalte und -spiele sowie die amiibo-Figuren nahmen einen Grossteil der Sendezeit ein. Wie man nach der Ankündigung der Zusammenarbeit mit DeNA bereits feststellen konnte, geht es dabei hauptsächlich um Cross-(Media)-Marketing.

Ein Beispiel: Ich veröffentliche ein neues Fire Emblem Spiel auf dem 3DS und kündige gleichzeitig ein Crossover mit der Shin Megami Tensei Serie für Wii U an. Im neuen Super Smash Bros. führe ich einige Fire Emblem Charaktere ein, die dann auch als amiibo verfügbar sein werden – allerdings nur in geringer Stückzahl, damit sie interessanter wirken. Fire Emblem ist nun in den Köpfen fast aller Nintendo-Fans. Als nächstes kündige ich eine neue Spielemarke namens Code Name: S.T.E.A.M an. Um diesem Spiel zu mehr Popularität zu verhelfen, binde ich eine amiibo-Unterstützung ein. Wenn ein Fire Emblem Fan dank amiibo nun mit Marth, Ike, Robin und Lucina kämpfen kann, dann greift er trotz mässigen Reviews vielleicht doch zum genreverwandten Code Name: S.T.E.A.M.

Bei mir funktionieren diese Strategien. Ich bin durch den Anime Channel zum Fan von Inazuma Eleven geworden und habe mir sogar Ace Combat: Assault Horizon Legacy+ auf dem 3DS gekauft, nur um die amiibo-Funktionalität des New 3DS‘ zu testen und dann mit einem mit Captain Falcon verzierten Flugzeug abzustürzen. Ich werde mir auch Splatoon und Yoshi’s Woolly World kaufen. Und weil mich Nintendo nun eh an der Leine hat, werde ich mir Mario Maker doch noch vorbestellen. Meiner Meinung nach macht Nintendo im Moment fast alles richtig. Es gibt einen guten Grund, warum ich zurzeit ausschliesslich über Nintendo berichte. Absurderweise kommen Sony und Microsoft in der Marktanalyse besser weg.

Das Problem ist, dass Nintendo zum Teil immer noch zu zögerlich handelt. Warum muss ich die ganze Stadt abklappern, um ein Monster Hunter 4 ergattern zu können? Wir sprechen von der Standardversion, nicht von irgendeiner Special oder Collector’s Edition. Über das Thema amiibo legen wir lieber einen Schleier des Schweigens. Man könnte doch mal eine Überproduktion riskieren. Das wäre besonders im Falle amiibo besser, als alle Fans enttäuschen zu müssen, die nicht innert der ersten zehn Minuten des Vorverkaufs reagiert haben. Andererseits: Wären die amiibo-Figuren auch so beliebt, wenn sie in grösseren Mengen verfügbar wären?

Wie dem auch sei; Nintendo macht längst nicht alles richtig. Ich bin zur Zeit zwar total im Nintendo-Fieber, facepalme mich aber ob gewissen Entscheidungen doch immer wieder. Um den Kreis wieder zu schliessen, sei also noch folgendes Beispiel erwähnt: Nintendo stellt die ersten zwei Folgen Attack on Titan im eShop gratis zur Verfügung, um mir ihr 3DS-Spiel zu der Serie schmackhaft zu machen. Warum aber bieten sie nicht gleich die weiteren Folgen gegen ein gewisses Entgelt zum Download an, wenn sie mich schon heiss auf die Serie gemacht haben? Ihr 3DS-Spiel zum Anime interessiert mich nach den ersten beiden Folgen nur bedingt.

Na ja, immerhin hat jetzt amazon.co.uk von Nintendo profitiert…