Nerd-Geek-Blogstöckchen…was nun?

Da hat uns doch einer ein Blogstöckchen an den Kopf geworfen und uns damit in die Bredouille gebracht…

Fakt ist, der moep0r ist ein Nerd-Musterknabe, dem man nicht viel vormachen kann. Lee könnte ihm vielleicht mit seiner Zelda-Sammlung imponieren, aber davon abgesehen würden wir wohl beide durch die Nerd-Schule durchfallen. Vielleicht sind wir aber auch nur zu bescheiden. So ein paar Pokémon könnte ich schon noch aus dem Stegreif aufsagen. Jedenfalls, eines sind wir bestimmt nicht: Spielverderber. Noch nicht…kommt vielleicht mit dem Alter.

Hier also unsere Antworten zum ultimativen Nerd-Geek-Blogstöcken, das übrigens Thilo (hallo Thilo, wer auch immer du bist!) vom Nerd-Wiki initiiert hat.

1.) Ein gelangweilter Krösus steckt Dir einen 500€ Schein zu mit den Worten „Kauf Dir was Schönes, Nerd.“ Was kaufst Du Dir?

2.) Der Film Samurai Cop ist für die meisten vermutlich eine üble Gurke, doch ich liebe ihn trotzdem, weil…

…er eine üble Gurke ist. Samurai Cop ist einer dieser Gurken, wo man nicht so recht weiss, ob sie versucht haben, einen guten oder einen schlechten Film zu drehen. Rausgekommen ist ein zu Tränen sprühender Kultklassiker. Unterdessen konnte man den Streifen sogar bei uns im Hinterland (aka Schweiz) im Zuge eines Kultkino Abends nochmals auf der grossen Leinwand geniessen. Und glaubt man den Gerüchten, so tourt der Film in den USA noch immer regelmässig durch die Kinos. Ach ja, und der zweite Teil tourt ganz frisch seit Oktober! Hoffentlich rasiert sich der Hauptdarsteller diesmal nicht den Kopf vor Drehschluss…

3.) Du hast im Suff eine Wette verloren und MUSST Dir ein mindestens faustgroßes Superheldenzeichen tätowieren. Welches wählst Du und wo kommt es hin?

Ich mag die „klassischen“ Superhelden aus den Comics nicht besonders. Bitte werft jetzt nicht noch mehr Stöckchen nach mir! Ich find‘ die halt langweilig…

Aber Wette ist Wette, also lasse ich mir das Lambda Complex Emblem auf den Unterarm tätowieren. Zufrieden? Nicht? Nächste Frage!

4.) Nenne 3 nerdige Dinge, die jetzt gerade auf Deinem Schreibtisch (oder in der Nähe) stehen/liegen/hängen/schweben.

Mist, ihr macht es mir wirklich nicht leicht. Ich hatte heute Morgen meinen jährlichen Aufräumtag. Okay. Rechts von mir steht eine kleine, vergilbte und innerlich wahrscheinlich schimmelnde Scrooge McDuck Figur. Links von mir – hoch oben – sitzt Josef, der Roboter aus Machinarium. So, jetzt wird’s scho eng…was noch? Wie wärs mit einem Scott Pilgrim Poster?

5.) Mit welchem noch lebenden Star (Schauspieler, Musiker, Cosplayer, Schriftsteller, you name it) würdest Du gerne mal einen ganzen Tag verbringen? Und was würdet ihr an diesem Tag zusammen tun?

Ich hab‘ ein ernstes Wörtchen mit Gabe Newell zu reden. Natürlich lasse ich mich gerne zu ihm nach Hause einladen, wo ich es mir auf seinem Sofa aus Gold gemütlich mache.

6.) In welcher fiktionalen Welt (Roman, Film oder Game) würdest Du gerne leben? Warum?

Das ist einfach: das Wunderland natürlich! Ganz einfach weil es da viel einfacher wäre, wieder Kind zu sein. Nehmt euch doch ein wenig Zeit und seht hier, dass wir uns schon mal intensiv mit dem Wunderland auseinandergesetzt haben.

7.) Du hast wahnsinniges Glück und ziehst einen uralten, vergessenen Wunschring aus einem Kaugummiautomaten. Was wünschst Du Dir mit dem einen verbliebenen Wunsch, wenn „mehr Wünsche“ und „Weltfrieden“ nicht zählen?

Ganz ehrlich? Ich wünschte mir ein Haus, nein, ein ganzes Quartier, ach was solls, eine ganze Stadt, in der ich alle Leute, die ich mag, gratis drin wohnen lassen könnte. Leute wie ihr <3 Wer eine grössenwahnsinnige Antwort erwartet hat, soll doch bitte mal beim moep0r vorbeischauen…

8.) Was würdest Du bei einem Ausflug in die Natur lieber finden, ein magisches Schwert oder eine Alienwaffe? Warum?

Eine Alienwaffe. Daniel wüsste dann schon was sinnvolles damit anzufangen. Oder Sam bastelt uns einen Reaktor daraus. Nie mehr für Strom bezahlen!

9.) Welches Buch, Computerspiel oder Comic würdest Du gerne ENDLICH mal verfilmt sehen und von welchem Regisseur?

Monkey Island wär ganz witzig…Regie durch Edgar Wright vielleicht…nein sorry, nix, worauf ich WIRKLICH warte…

10.) Was lässt Dich zum Hulk mutieren? Welches Thema kann eine „Nerd Rage“ in Dir auslösen?

Wenn Leute nicht verstehen, weshalb Film/Spiel XY so absolut grossartig sein soll und weshalb sie ihn/es genau JETZT schauen/spielen müssen…

Ha, geschafft! Hm, war gar nicht schlimm. Irgendwie noch witzig. Aber bitte nicht nächste Woche gleich noch ein Stöckchen, ja? Zu unseren Nominierungen. Drei sollen’s sein? Tut mir leid, soviele Freunde haben wir nicht.

Wir nominieren die Nerdy by Nerds. Ihr könnt ja dann selber auskäsen, wer von euch der nerdigste Anwärter ist. So, jetzt wirds schon eng. Gut, ein Stöckchen werfe ich noch zu Beule…