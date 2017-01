Ironfall: Invasion – Indie, Free-to-play und Nintendo

Vor rund drei Jahren begann VD-DEV, ihr Drei-Mann-Projekt Ironfall: Invasion zu entwickeln. Der 3rd-Person Shooter sollte exklusiv auf dem 3DS erscheinen und in einer epischen Singleplayer-Kampagne eine ruckelfreie Ballererfahrung auf dem Handheld bieten. Das war zu einer Zeit, da wusste noch niemand etwas über den New 3DS. Natürlich gab es schon das Circle Pad, durch dessen Gebrauch bereits Resident Evil: Revelations profitierte. Der zweite Analogstick fand aber kaum Verbreitung. VD-DEV ging dementsprechend ein erhebliches Risiko ein.

Das grosse Glück des Entwicklers war, dass Nintendo das Projekt als unterstützenswert befand und im Januar dieses Jahres begann, Ironfall: Invasion zu promoten. Die Publishing-Rechte blieben bei VD-DEV. Schlussendlich erschien der Shooter zum Release des New 3DS und konnte vom ganzen Wirbel um Nintendos „neuen“ Handheld profitieren. Dennoch wählten die Entwickler eine riskante, aggressive Art der Veröffentlichung. Ironfall: Invasion steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

In der Kampagne kann allerdings nur die erste Mission gespielt werden und, ich nehme es vorweg: die ist stinklangweilig. Ich hätte für die restlichen Missionen 9,99€ bzw. erneut unfaire 14CHF zahlen können. Zum Glück hat sich VD-DEV während den drei langen Jahren Enticklungszeit dazu entschieden, einen Multiplayer-Modus einzubauen. Auch hier kann man 9,99€ bezahlen, um zusätzliche Inhalte freizuschalten.

In der Gratisversion wird nur auf einer der sechs Maps gespielt, mit nur einer Standardwaffe und einer mächtigeren Wumme. Und immer mit Jim.

Normalerweise interessieren mich Shooter nur bedingt und wenn, dann nur, wenn sie eine lohnenswerte (Koop)-Kampagne bieten. Bei Video-Reviews klicke ich immer weg, sobald alles über den Singleplayer-Modus gesagt ist. Online überlebe ich meistens keine zehn Sekunden, da sich mir nie die Chance bietet, die Waffen, die Maps und die Eigenheiten des Spiels kennenzulernen. Bereits nach wenigen Tagen treiben sich die Pros rum und verteilen Headshots.

Bei Ironfall Invasion verhielt sich das ganz anders. Ich war von Anfang an dabei, quasi von aller Anfang an. Denn Ironfall ist der erste ernstzunehmende Online-Shooter auf einem Nintendo-Handheld. Jeder Spieler musste bei Null anfangen. Keiner konnte sich durch andere, ähnliche Shooter Vorteile verschaffen.

Obwohl ich VD-DEV 10€ zuschob, spiele ich seit Wochen fast ausschliesslich auf der „Tanks“-Map. Ich kenne jeden Winkel, Respawn-Punkt und Munitionsfundort auswendig. Wenn ich nach fünfminütigem Kampf nur fünf Kills mehr aufweise als der Zweitplatzierte, fühle ich mich bereits schlecht. Meistens dominiere ich die Map und schaffe es, über 20 mal meine armen Konkurrenten um die Ecke zu bringen. Das ist einerseits schön für mich, der ein erstes und wohl einziges Mal im Leben zu den besten Spielern eines Online-Shooters gehört, andererseits bringt das einige Probleme mit sich: Auch wenn ich mich über jeden Sieg freue, so kann doch schnell einmal Langeweile einkehren. Des Weiteren kann es vorkommen, dass kein Spiel mehr zustande kommt, wenn nur wenige Invasoren online sind und sie aus jedem Spiel fliehen, in dem „Lee“ sich zum Kampf bereitgeklickt hat.

Ich will damit nicht prahlen, sondern die Verkaufsstrategie von VD-DEV hinterfragen. Wenn ich als Nichtkäufer ständig haushoch verlieren würde, weil ich mit meinem Granatenwerfer nicht gegen den One-Hit-Kill-Raketenwerfer aus der Zahlversion ankomme, dann verginge wohl auch mir die Lust. Besonders deshalb, weil mich das Spiel nur dann belohnt, wenn ich gewinne. Und das erst noch mit absurd wenig Erfahrungspunkten, die mir selbst beim Levelaufstieg nichts bringen. Ich hätte nur im 3vs3, 2vs2 oder 2vs2vs2 eine Chance, an ein paar wenige Erfahrungspunkte ranzukommen. Im meistgespielten Modus free-for-all, in dem sechs Spieler gegeneinander antreten, kann man – aber eben nur als Sieger – die meisten Punkte ergattern.

Andererseits muss nochmals gesagt sein, dass man Ironfall: Invasion unendlich lange online spielen kann, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Nicht jede Runde ist mit einem Dominator gespickt. Und im Team kann man sich auch behaupten, ohne mit dem Raketenwerfer rumzuballern. Ich hatte zum Beispiel im 3vs3-Modus eines der besten Shooter-Erlebnisse ever. Wir dominierten das gegnerische Team mit zwanzig zu acht, wobei meine Partner nur je einen Kill vollzogen und ich deren achtzehn. Das interessante aber war, dass die beiden mir ohne Kommunikation folgten und mithalfen, den Respawn-Punkt der schweren Munition zu bewachen. Mit nur vier Schuss hat der Raketenwerfer nämlich einen grossen Malus, der mit taktischem Vorgehen nur bedingt ausgeglichen werden kann. Wurde mir ausnahmsweise der Garaus gemacht, so konnte ich sicher sein, dass meine Partner die Stellung hielten. Ging mir die Munition aus, dann bewegten sich die beiden so geschickt, dass wir genug Zeit gewinnen konnten, um wieder Munition aufzunehmen, nachzuladen und dann weitere Kills zu generieren. Ich hätte mich gerne für das tolle Spiel bedankt, aber der 3DS und Nintendo lassen sowas leider nicht zu. Allerdings machte genau ebenjene Unmöglichkeit zur Kommunikation den Reiz dieser Runde aus.

Im 2vs2-Modus wiederum wurde mir einmal ein Partner zugeteilt, der sich nur hinter einem Mäuerchen versteckte und darauf wartete, dass ich genügend Kills zu Stande bringe. Dass das auch anders geht, hat mir unter anderem Zockerkollege Kazuya gezeigt. Zum einen macht es richtig Spass, mit jemanden zusammenzusitzen und Taktiken besprechen zu können, während die anderen nicht kommunizieren können. Zum anderen war es faszinierend zu sehen, wie sich Kazuya teilweise fast so viele Kills erarbeitete wie ich, obwohl er mit dem Granatenwerfer unterwegs war und die Kamera nicht über den C-Stick, sondern mit dem Stylus steuerte. Ironfall liegt ihm auf jeden Fall besser als Battletoads…

Da sich Kazuya nicht mehr getraut, bei mir aufzutauchen, zocke ich Ironfall fast ausschliesslich alleine und im free-for-all-Modus. Mittlerweile kann es sogar vorkommen, dass genügend Spieler mit der Zahlversion online sind, dass man sich zumindest zu dritt oder zu viert auf „Depot“ oder „Power Plant“ messen kann. Und kürzlich durfte ich mich darüber freuen, gegen fünf mehr oder weniger starke Konkurrenten auf der weitaus interessanteren Map „Terrace“ antreten zu dürfen. Volle Spiele auf Nicht-Tanks-Maps sind allerdings noch eine Seltenheit und in den Teammatches ein Ding der Unmöglichkeit.

Ich kann mir dennoch sehr gut vorstellen, dass sich Ironfall:Invasion für VD-DEV auszahlt. Es tummeln sich immer mehr Spieler mit dem Raketenwerfer rum, die also jeweils 9,99€, 14 CHF, 9,99$ oder 8,99£ ausgegeben haben. Ende März wurde gemeldet, dass das Spiel 300’000 mal heruntergeladen wurde. Selbst wenn sich nur 2% davon beide Modi gekauft hätten, hätten sie über 100’000$ eingespielt. Und ich gehe davon aus, dass Ironfall: Invasion keine Viertel Million gekostet haben wird und somit die Kosten bald gedeckt sein dürften.

Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall von diesem Indie-Projekt begeistert und kann jedem 3DS-Besitzer empfehlen, zumindest mal die Gratisversion zu testen. Ich bin auch guter Dinge, dass immer mehr Runden auf den fünf Nicht-Demo-Maps gespielt werden. Seit dem ersten Patch (unter anderem besseres Matchmaking) hat sich das Spielerlebnis für mich auf jeden Fall verbessert. VD-DEV wird zudem noch weiter an Ironfall arbeiten.

Ich könnte noch von vielen einprägsamen Erlebnissen berichten und jedes Detail niederschreiben, um Anfängern einen Guide zu bieten. Aber ihr sollt euch selber nach oben kämpfen und darüber freuen können, wenn ihr mit taktischem Sterben und Blindschüssen eurem Team den Sieg rettet. Und solltet ihr mal „Lee“ über den Weg laufen, dann rennt!