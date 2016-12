Hearthstone auf dem Smarthphone

01:17 Uhr: Noch ein letztes Spiel!

Über die sehr erfolgreiche Desktop-Variante von Hearthstone wurde bereits genug geschrieben. Seit neustem ist Blizzards Trading Card Game allerdings auch für Smartphones erhältlich. Der Download ist im App Store und über Google Play kostenfrei. Online spielt man plattformübergreifend mit den PC-Vertretern. So dauert es meistens keine 15 Sekunden, bis einem ein „worthy opponent“ zugewiesen wird. Zumindest hat das bei mir von Rank 30 bis hoch zu Rank 17 immer geklappt.

Bedauernswert ist, dass Hearthstone zwar eine Menge Spass macht, den Spieler aber äusserst spärlich belohnt. Sobald alle Anfangsbelohnungen ausgeschüttet sind, schreit dieses free-to-play-Modell förmlich nach deiner Kreditkartennummer. Für ein Booster mit fünf Karten muss man rund 40 Partien bestreiten.

03:43 Uhr: Jetzt aber wirklich ein allerletztes Spiel!

Dieser Widrigkeit zum Trotz ist Hearthstone das erste Smartphone-Spiel, das mich vollends überzeugt. Die Portierung war schon lange hinfällig, wischt und tippt es sich in diesem Sammelkartenspiel unterwegs doch vorzüglich. Selbst wenn ich Hearthstone des Bezahlaspektes wegen mal aufgeben sollte, so bscherte es mir doch mehr Spielspass als Monument Valley, Hitman GO, PvZ oder Zenonia. Es ist perfekt für zwischendurch und kann doch auch über einen längeren Zeitraum fesseln. Und das ist genau das, was ich mir von einem guten Spiel erhoffe.