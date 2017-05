Gewinnspiel – Don’t Starve Steam Key

Kürzlich habe ich für Path of Exile mächtig lobgehudelt. In den Credits ist mir dabei obiges Artwork (rechte Hälfte) aufgefallen. Der erste, der wie ich sofort ein Aha-Erlebnis hat und mir in den Kommentaren sagen kann, von welchem Spiele-Cover sich das Artwork inspirieren liess, bekommt einen Steam Key für Don’t Starve und meine Anerkennung.

Tja, müssen ja nicht alle Gewinnspiele bubi-einfach sein…