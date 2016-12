Ein kleiner Schritt für Freaks On Sofa – über vier Millionen Schritte für Lee

Vor ziemlich genau vier Jahren holte ich mir meinen vorbestellten aquablauen 3DS ab. Seither bin ich mit ihm über 4,35 Millionen Schritte gegangen. Ich bin in der Schweiz, in Deutschland und in Amerika über 800 verschiedenen Leuten über 1600 mal begegnet. Die StreetPass-Funktion des 3DS‘ zeigt mir quasi mein bewegtes Leben auf…

Ich bin in den letzten vier Jahren weite Wege gegangen, besonders beruflich. Im März 2011 konnte ich es mir noch leisten, meine Pflichten zur Seite zu schieben und einen Konsolenrelease in vollen Zügen zu geniessen. Stundenlang prügelte ich mich mit Ryu und Ken, flog über der Wii Sports Insel um Punkte, sammelte mit AiAi rollend Bananen ein und schrieb für zwei Webseiten gleichzeitig über meine Spieleerfahrungen.

September 2013: Ich arbeite in zwei Wochen knapp 110 Stunden.

Zum Release war ich einer der wenigen, die vom Launch Line-Up des 3DS‘ nicht enttäuscht waren. Super Street Fighter IV: 3D Edition gehört bis heute zu meinen meistgespielten Games auf Nintendos aktuellem Handheld. Und mit Pilotwings verflog die Zeit nur so, bis ich das „neue“ beste Spiel aller Zeiten – Ocarina of Time 3D – in den Modulschacht schieben konnte. Danach folgten Starfox und Mario für zwischendurch, bis mit Resident Evil: Revelations und Castlevania: Lords of Shadow: Mirror of Fate die dunklen Zeiten begannen.

November 2013: Ich schreibe einen letzten, sehr kurzen Beitrag auf Freaks On Sofa.

Nachdem 2014 siebenmal StreetPass Mii Plaza zu meiner monatlich meistgespielten Software zählte, begann auch ich am 3DS zu zweifeln. Und was macht Nintendo? Sie kündigen das langersehnte Majora’s Mask Remake an und lassen im Januar die Bombe platzen: Ihr kriegt das neualte Zelda-Spiel sowie Monster Hunter 4 am 13. Februar zum Release des New 3DS. Und Ironfall: Invasion gibt’s, wie einige Tage später Pokémon Shuffle, gratis obendrauf. Zudem veröffentlichen wir den Anime Channel und überzeugen den Lee davon, sich Inazuma Eleven aus dem eShop herunterzuladen.

Januar 2015: Mit dem Ziel, einen besseren Ausgleich zur Arbeit zu finden, entscheide ich mich, wieder mit dem Schreiben zu beginnen.

Der gute (alte) 3DS… Immer wieder für eine Überraschung gut. Er und ich sind wohl ein gutes Team. Vielleicht halten wir sogar einen Schrittrekord? Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächsten vier Jahre, in denen wir die 10-Millionen-Grenze knacken werden. Bis dahin stecke ich nicht auf, sodass die Freaks auf ihrem Sofa weiterzocken mögen!

März 2015: Ich vernichte alle alten Texte. Ein neuer Abschnitt wartet auf uns…