Unter Brüdern

Lästig, belastend, mühsam, beschwerlich, mühselig, leidig, unangenehm, anstrengend, penetrant, ermüdend, kräftezehrend, aufreibend, strapaziös. Mein Bruder. Er geht mir mal wieder mächtig auf den Sack. Zerrt an meinen Nerven. Macht mich mürrisch.

Was mich noch viel mürrischer, ja gar aggressiv gemacht hat, war letzthin die eine Bustüre. Ich war mit meinem Bruder in der Stadt einkaufen. Wir fuhren schwer beladen mit dem Bus nach Hause. Er stieg vor mir aus, ich wollte ihm das mit meinen zwei Taschen drei Schritte später gleichtun. Da schliesst sich die automatische Türe, obwohl ich quasi schon einen Fuss in der Freiheit hatte – und zack, mit voller Wucht an die Stirn.

Eine Stunde später – übrigens an meinem ersten Ferientag – sitze ich im City Notfall und muss die Wunde nähen lassen. Ich werde in ein Zimmer geführt, wo mich bald ein nuschelnder Arzt empfangen sollte. Mit einer Hand- und Kopfgeste fragt er nach, warum da noch so einer sitzt. „Das ist mein Bruder, er begleitet mich“. Nicht nur hat er mich hierher begleitet, er hat mich auch in meinem Leben ständig begleitet. Und tut dies immer noch.

Auch wenn man sich manchmal gegenseitig erwürgen könnte, Geschwister sind wichtig. Für mich existiert kein anderer Mensch, der mir so nahe steht, wie mein Bruder. Ein nicht unwichtiger Teil, der uns verbindet, sind Videospiele. Und so ist es kein Zufall, dass ich nicht über Brothers berichten kann, ohne auch meinen Bruder zu erwähnen – zumal er mir das Spiel empfohlen hat.

Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Nicht, weil mir das Spiel nun etwas über meinen Bruder oder allgemein über die Liebe zwischen Brüdern beigebracht hätte. Viel eher kam ich in den Genuss eines der spielerisch und gleichzeitig erzählerisch innovativsten Videospiele aller Zeiten. Nirgends anders erschien mir die ludonarrative Dissonanz so gering wie in Brothers. Ohne Sprache, ohne Erklärungen und ohne Interface erspiele ich mir die Ereignisse der Brüder, die ich beide gleichzeitig mit einem Pad steuere – den grösseren mit dem linken Joystick und den kleinen mit dem rechten. Die beiden Trigger dienen als Aktionsknöpfe.

Das Spiel kommt tatsächlich nur mit zwei Knöpfen und den beiden Joysticks aus – und ohne Text oder Sprache. Alles, was ich tun muss, erklärt mir die Spielwelt. Und so manches kann ich tun, ohne dass mich das Spiel dazu zwingt oder verleitet. Dennoch entsteht aus meinen Handlungen immer eine kleine Geschichte. Manchmal entsteht sie im Kopf des Spielers, manchmal löse ich mit den Aktionsknöpfen kleine Gesten und manchmal grosse Taten aus.

Das beginnt bei der Art und Weise, wie die beiden Brüder an einer Blume riechen, geht über die Entscheidung, ob ich am Wegrand Basketball spielen, nichts tun oder dem armen spielenden Kind den Ball wegnehmen möchte bis hin zur Rettung eines Lebens, das am Strick hätte beendet werden wollen. Natürlich werden mir innerhalb der Spielwelt klare Grenzen aufgezeigt. Brothers ist sehr linear und erzählt grosso modo immer dieselbe Geschichte, egal wie ich vorgehe. Es sind aber die vielen kleinen Details, die es erlebenswert machen.

Und jeder Spieler sollte es selber erleben, selber Teil dieses Geniestreichs werden. Denn Brothers ist schöner als Dear Esther, ideenreicher als The Unfinished Swan und besser als Journey – ja gar essentieller als The Stanley Parable. Oder um etwas pathetisch zu sein und einen schönen Abschluss zu finden: Was mir mein Bruder im Leben ist, das sollte Brothers der Gaming-Industrie und der Spielerschaft sein.